2022’de en çok okunan kitaplar belli oldu

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2022 yılından en çok okunan kitaplar belli oldu.

OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2022 yılında akademik/idari personel ve öğrencilerin merkez ve birim kütüphanelerinden edebiyat alanında en çok talep edilen kitapların listesini açıkladı. OMÜ kütüphanesinin kullandığı LİBRA Otomasyon sisteminden alınan istatistiki verilere göre üniversite bünyesinde bulunan öğrencilerin, akademik personelin ve üniversite kütüphane kullanıcılarının 2022 yılında en çok tercih ettiği edebi eserler 2021 yılı ile benzerlik gösterdi.

William Golding’in ‘Sineklerin Tanrısı’, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Dan Brown’un ‘Başlangıç’, Ömer Zülfi Livaneli’nin ‘Kardeşimin Hikayesi’ ve ‘Huzursuzluk’, Jostein Gaarder’ın ‘Sofie’nin Dünyası’, Yaşar Kemal’in ‘İnce Mehmet’, Anton Pavloviç Çehov’un ‘Altıncı Koğuş’, Ray Bradbury’nin ’Fahrenheit 451’ adlı edebi eserler okuyucuların dikkatini çekmeyi başardı.

OMÜ Merkez Kütüphanesi

1985 yılında bin 300 adet kitapla kurulan Merkez Kütüphanesi, 100 bin basılı kitap, 3 bin 700 basılı süreli yayın, 6 bin adet OMÜ’de yapılmış elektronik ve basılı özgün tez, 70 adet veri tabanı, 300 bin e-kitap, 50 bin tam metin e-dergi, çeşitli konularda eğitimi ve öğretimi destekler nitelikte DVD, VCD, video kaset, ses kasetleri görsel işitsel materyalleri bünyesinde bulunduruyor.