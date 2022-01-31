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2021’de 821 yaşlıya toplamda 5 bin 66 kez evde sağlık hizmeti verildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi 2021 yılında 821 yaşlıya toplamda 5 bin 66 kez evde sağlık hizmeti verdi.

SAMSUN 31.01.2022, 15:17
2021’de 821 yaşlıya toplamda 5 bin 66 kez evde sağlık hizmeti verildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi 2021 yılında 821 yaşlıya toplamda 5 bin 66 kez evde sağlık hizmeti verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri projesiyle dar gelirli, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlara bakım ve sağlık hizmeti sunuluyor. Belediye’nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 56 personel ve 16 araç ile hizmet veren Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi, 2021 yılında 821 yaşlıya toplamda 5 bin 66 kez hizmet verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık hizmetinden en fazla yararlananlar ise 65 yaş ve üstü grubu oldu.

Doktor muayenesinden sıcak yemeğe

Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri ekibi pandeminin etkilerini ağır hissettirdiği 2020 yılı ile 2021 yılında da yoğun tempo ile çalışmaya devam etti. 2021 yılında 821 yaşlıya 5 bin 66 kez doktor muayenesi, 1201 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, 129 yaşlıya 1256 seans psikolojik destek hizmeti verildi. 1101 yaşlı vatandaşın evine 9 bin 373 defa temizlik hizmeti verilirken, 306 yaşlıya da 2 bin 761 defa kişisel bakım hizmeti verildi. Ayrıca kendi başına yemek yapamayacak durumda olan 35 vatandaşın evinde 876 kez sıcak yemek yapıldı.

Sosyal belediyeciliğin sorumluluğu

Zaman içerisinde evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaşamın her alanında vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetleriyle 17 ilçemizde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar arı gibi koşturuyor. Birimimize müracaat eden hastaların tedavilerine ve rahatsızlıklarının takibine kadar her türlü sağlık hizmetiyle hemşehrilerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Onların duası bize yeter. Sosyal belediyeciliğin sorumluluğu gereği insanımıza, insan onuruna yakışan bir şehir ve yaşam ortamı sunmakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Zor ve sıkıntılı zamanlarda her zaman yanlarında olacağız” dedi.

7/24 kesintisiz hizmet

Evde bakım hizmetlerini çok önemsediğini ifade eden Başkan Demir, “Evde sağlık hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz süren bir hizmet. Her yıl binlerce vatandaşımıza bu manada destek sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz sosyal projeler, sahip olduğumuz bilincin somut yansımalarıdır. Engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip, sıkıntı yaşadıkları önemli bir durum olan evlerinin temizlik ve öz bakım gibi işlerini yapıyor, eksiklerini tamamlıyoruz. Yardım talebinde bulunan muhtaç, kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara zaman kaybı yaşanmadan ulaşıyoruz. Ben tüm hastalarımıza şifa, büyük bir özveriyle çalışan evde sağlık hizmetleri ekibimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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