20 yıllık geleneği Samsun’da gerçekleştirdiler

20 yıldır geleneksel olarak birliktelik programları düzenleyen Ankara Yenişehir Koleji mezunları Samsun ziyaretleri çerçevesinde Havza’ya geldiler.

Her yıl yurdun değişik yerlerine ziyaretler düzenleyen mezun öğrenciler, bu yıl Karadeniz turu kapsamında Samsun’a geldiler. Eğitimci Hasan Gürpınar tarafından Havza’nın tarihteki önemi hakkında bilgiler verdikten sonra 1975, 76 ve 77 yılı mezunu 106 kişi Samsun’un Havza ilçesinde Atatürk Evi’ni ziyaret ederek burada Havza ve Milli Mücadele hakkında bilgiler aldılar.

Yurt dışından ve çeşitli şehirlerden büyük bir katılımla bir araya gelen 1970 ve 1988 yılları arası sayıları bini aşan mezunlar her yıl geleneksel olarak bir araya gelerek tur düzenliyorlar.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Ankara Yenişehir Koleji mezunlarının Havza’ya uğramalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mezunların karşılanma ve ağırlanmasında, TSO Kadın Girişimciler başkanı Şerife Acar Döndür de hazır bulundu.