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20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu

Samsun’da askeri gitmek için hazırlık yapan 20 yaşındaki genç evlerinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

SAMSUN 16.05.2021, 21:11
20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu

Samsun’da askeri gitmek için hazırlık yapan 20 yaşındaki genç evlerinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Güzeldere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere gitmek için hazırlık yapıp yarın da birliğini öğreneceği ileri sürülen Batuhan Kendigeldi (20), evinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölmüş olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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