2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde sokak ortasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altınkaya Mahallesi Albayrak 3. Sokak’ta dün meydana gelen olayda S.Y. (26) ile U.Ö. (27) sokak ortasında birbirine ateş etti. Yaşanan çatışmada U.Ö. ve balkonda çamaşır asan F.İ. (56) isimli kadın yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan S.Y’yi yakalamak için ekipler çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşanan kovalamaca sonucunda zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın üzerinde 1 adet silah ele geçirildi. Olayda kullanılan pompalı tüfek de ekiplerce saklandığı yerde bulundu. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.