Organ bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile Adana’dan yola çıkan 44 yaşındaki Kemal Yücel, 10 Ağustos’tan bu zamana kadar 2 bin 655 km pedal çevirerek, 23 şehri dolaştı.

6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü ameliyatının ardından kaybeden Kemal Yücel, kendisini sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmalarına adadı. Kısa sürece önce organ nakli sırası bekleyen bir kişiye canlıdan canlıya karaciğerini de bağışlayan Yücel, başka anne ve babaların da evlat acısı çekmemesi için organ bağışı konusuna dikkat çekmek adına Türkiye’yi pedallıyor.

“23 ili bisikletle geçtim, 2 bin 655 km pedal çevirdim”

Türkiye’yi pedallayarak farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Kemal Yücel, “Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci arttırmak amacıyla 10 Ağustos tarihinde bisiklet ile Adana’dan yola çıktım. Rota çerçevesinde 41 şehri gezmeyi planlıyorum. Bu çerçevede yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevireceğim. Amacım lösemi hastası çocuklara, nakil bekleyen hastalara uygun donörün bulunması ve onların hayata tutunmalarını sağlamaktır. İlik bağışı konusunda insanlar çok yanlış bilgilere sahiptir. Ben bisikletle gezerek ilik bağışının ve organ bağışının hem önemini anlatıyorum hem de ne kadar kolay bir operasyon olduğunu anlatıyorum. Ben 9 yıl önce evlat acısı yaşadım. Bu turdaki amaçlarımdan biriside anne babaların benim gibi evlat acısı yaşamasını engellemektir. Bugüne kadar 23 şehir gezdim. 23 şehir içerisinde yaklaşık 2 bin 655 kilometrede pedal çevirdim” dedi.

“Hiç tanımadığım bir hastaya karaciğerimi verdim”

Kendisi de canlıdan canlıya karaciğer bağışçısı olduğuna değinen Yücel, “6 yaşında Ali Utku adında bir oğlum vardı. 2013 yılında sömestr tatili sırasında gittiğimiz bir AVM’nin buz pistinde düşerek başını çarpması sonucu kontrol amaçlı hastaneye götürdük ve beyninde tümör olduğunu öğrendik. Bunun üzerine yaşama karşı bir mücadele başlattık. Doktorlar ameliyat olmazsa eğer 1 hafta içerisinde öleceğini söylediler. Beyin tümöründen ameliyat oldu ancak 9 günlük yaşam mücadelemizi maalesef kaybettik. Başka çocuklara hayat vermesi için rahmetli oğlum Ali Utku’nun organlarını bağışladım. Bende yaklaşık 14-15 ay önce hiç tanımadığım bir hastaya karaciğerimi verdim. Hem oğlum hayat kurtardı hem de ben ona laik bir baba olduğumu göstererek gönüllü olarak organ bağışı yaptım ve bir hastanın hayata tutunmasına vesile oldum. Yaşadığım evlat acısını başka çocuklara umuda dönüştürüyorum” diye konuştu.

Yücel Samsun sonrasındaki rotası hakkında ise şunları söyledi:

“Samsun’daki rotamın ardından Karadeniz sahil yolundan devam ederek turumu tamamlayacağım. Önümüzdeki hedefim; Sinop, Kastamonu, Bartın yine o rotayı takip ederek Düzce, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale ve ardından Ege Bölgesine, Akdeniz Bölgesine inerek 10 Ekim günü turumu Adana’da noktalamak.”