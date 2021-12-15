19 Mayıs’ta Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi açıldı

Samsun’un 19 Mayıs İlçe Belediyesi "4. Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" belediye hizmet binası toplantı salonunda açıldı.

Sosyal, kültürel, eğitsel her türlü etkinliğe önem ve destek verdiklerini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bugün hem sağlıklı hem de eğitici ahşap oyunlarını çocuklarımızla buluşturan sergimizi dördüncü kez açıyoruz. Zekâ oyunları çocuklara çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve ön görme ihtimalleri hesaplamada mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneğini kazandırması bakımından çok önemli. Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Bu tip kültürel etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Çocuklara ahşap oyun materyallerden hediye eden Başkan Topaloğlu çocuklarla oyun da oynadı.

Açılışı yapılan sergi 15-18 Aralık tarihlerinde belediye hizmet binasında bulunan toplantı salonunda saat 09.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olmaya devam edecek.

Açılışa ayrıca 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Çivelek, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, ilçe daire amirleri, sivil toplum kuruluş yetkilileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.