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19 Mayıs’ta yol seferberliği
Samsun 19 Mayıs Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçedeki kırsal mahallelerde beton yol çalışmaları için seferber oldu. 19 Mayıs ilçesinin birçok bölgesinde hızlanan beton yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.
SAMSUN 31.12.2020, 11:53
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Samsun 19 Mayıs Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçedeki kırsal mahallelerde beton yol çalışmaları için seferber oldu. 19 Mayıs ilçesinin birçok bölgesinde hızlanan beton yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.Pandemi döneminin çalışmalarına engel olmadığını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bozulan yollarımız, açılacak olan yollar, beton ve asfalt, parke kaldırım çalışmalarımızı hiç aksatmadan önemli mesafeler kat ettik. Bu çalışmalar ile ilçemizin çehresini değiştirmeyi başardık. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarına devam eden tüm ekiplerimiz büyük özveri içerisinde çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Kendilerine teşekkür ederim. Yol yapım çalışmalarımız devam edecek" dedi.
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