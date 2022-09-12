19 Mayıs’ta su mağduriyeti bitti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs ilçesinin mahallelerinde basınç yetersizliğinden dolayı yaşanan su mağduriyetlerini bitirdi.

19 Mayıs ilçesine bağlı mahallelerde basıncın düşük olması sebebiyle yaşanan su sıkıntısını SASKİ ekipleri çözdü. Mağduriyeti bitirmek için bölgede çalışma yapan ekipler, uzun yıllardır süren su çilesini sona erdirdi. Çalışma çerçevesinde çeşitli çaplarda yeni boru hatları döşenerek şebekelere bağlandı. Tamamlanan çalışma ile birlikte mahalle sakinlerinin de yüzü güldü.

SASKİ Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmayla su sorunlarının sona erdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Dilek Demirci, “Çocuklu aile olduğumuz için su olmadığı zaman çamaşır makinelerimizi çalıştıramıyorduk. Temizlik ve yemek yaparken sıkıntı yaşıyorduk. Sürekli hazır su da alamıyorduk. Sabah kesiliyor, akşam üzeri geliyordu. Böyle bir döngü içinde hayatımızı sürdürmeye çalışıyorduk. Muhtarımız aracılığıyla belediyemiz, şikayetlerimizi dikkate aldı. Çok şükür su çilemiz bitti. Hayatımız normale döndü” dedi.

Su sorununu çözen SASKİ yönetimine teşekkür eden Kenan Öksüz, “Tek sorunumuz suydu. Susuzluk inanın çok kötü bir şey. Ocağımız, her şeyimiz suyla çalışıyor. Bu çok büyük hizmet. Söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Su sıkıntımız bitti” diye konuştu.

Fatma-Sadık Şafak çifti de, “Muhtarımız tankerlerle su getirtiyordu. Bardaklara dahi su doldurup depoluyorduk. 10 yıldan fazla susuzluk çektik. Su olmayınca hiçbir şey olmuyor. Ekmekten bile daha önemli. Şimdi Allah’a şükür suyumuz çok iyi akıyor. Su sorunumuz kalmadı” şeklinde konuştu.

19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal konuyla alakalı olarak, “38 mahallemizde basınç yetersizliğinden dolayı su sıkıntıları vardı. Büyükşehir Belediyemizle iş birliği yaparak çözdük. Hatlarımızın tamamını yeniledik. Dereköy’de büyük çalışma devam ediyor. Beylik, Kertme, Yeşilova’nın şebekelerine su verildi. Şu an herkesin musluğundan su akıyor. Başkanımız ve ekibinden razıyız, Allah da onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir: “Şehrimizin köklü sorunlarını çözmeye devam edeceğiz”

Yapılan çalışma ile içme suyu konusunda bölgedeki vatandaşların rahat bir nefes aldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

“Şehrimizin köklü sorunlarını çözmeye ve daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. 19 Mayıs ilçesinde basınç yetersizliği yüzünden yaşanan içme suyu sıkıntısı da bunlardan biriydi. Ekiplerimiz kısa sürede bölgede yaşanan mağduriyeti sona erdirdi.”