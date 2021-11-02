19 Mayıs’ta servis sürücülerine “trafik güvenliği" eğitimi

Samsun 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Atakum Trafik Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle öğrenci servis şoförlerine ’trafik güvenliği eğitimi’ verildi.

19 Mayıs Hamidiye İmam Hatip Lisesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, korona virüs tedbirleri kapsamında araç içerisindeki herkesin tıbbi maske kullanması, araçların giriş kapısının yanına el antiseptiği konulması, öğrencilerin servise inerken ve binerken sosyal mesafe kuralları dahilinde en az 1 buçuk metre mesafe kuralına göre hareket etmeleri konularında uyarılarda bulundu.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Kürşat Kolaşalı, Recep Çördük, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden İş Güvenliği Uzmanı Recep Ertürk ve Atakum Trafik Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Savaş Özer tarafından, trafikte dikkat edilecek konular kapsamında durma ve duraklamalarda dikkat edilecek kurallar, okul servisi aracı sürücülerinin uyacakları kurallar, yolcu indirme ve bindirme kuralları, fazla yolcu alım, hoşgörülü ve saygılı araç kullanma, trafik kuralları ve trafik güvenliği, geçiş önceliği ve kavşaklarda geçme kuraları, hız limitleri ve hızın sürücü üzerindeki olumsuz etkileri, emniyet kemeri kullanımının faydaları, araç kullanırken aynı zamanda cep telefonu kullanmanın zararları, yaya güvenliği konuları, trafik levhalarının bilinirliği konularında servis şoförlerine bilgiler aktarıldı.