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19 Mayıs’ta kütüphane açılışı
Samsun’un 19 Mayıs Şehit Hüseyin Aydın İlk-Ortaokulunda kütüphane açılışı yapıldı.
SAMSUN 27.12.2021, 15:39
Samsun’un 19 Mayıs Şehit Hüseyin Aydın İlk-Ortaokulunda kütüphane açılışı yapıldı.
19 Mayıs Şehit Hüseyin Aydın İlk-Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı Kaymakam İbrahim Civelek ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kaymakam Civelek, ”Son zamanlarda öncelikle iletişimde bilişim çağında maalesef kitap okuma alışkanlığını biraz da kaybettik. Ne olursa olsun hangi çağda yaşarsak yaşayalım bizi aydınlatacak yarınlara hazırlayan tek yolu kitap okumaktan geçer. Kütüphaneler eğitim ve öğretime yardımcı yerlerdir. Bunun için okullarda kütüphanelerin bulunması son derece önemlidir. Kitaplar en değerli hazinedir" dedi.