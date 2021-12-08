19 Mayıs’ta kültür merkezi inşaatı devam ediyor

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kültür merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor.

2019 yılında artan fiyat endeksine bağlı olarak, KHK ile hak tanınan ve bu hakkı kullanan yüklenici firma tarafından işin yüzde 30 seviyesinde feshedilmesi ile başlayan süreç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yeniden güncel fiyat çalışması ile belirlenen yaklaşık maliyet üzerinden kültür merkezi ihale süreci 19 Mayıs Belediyesi tarafından yeniden başlatılmıştı. İhale süreci tamamlanarak yüklenici firma tarafından inşaat çalışmalarına başlanılan kültür merkezi çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

"İlçemizin önemli bir eksiğini de gidermiş olacağız”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “İçerisinde konferans salonu, halk eğitim salonları, kütüphane ve çok amaçlı salonun bulunduğu kültür merkezi inşaat çalışmamıza devam ediyoruz. İlçemizde planladığımız ve söz verdiğimiz birçok hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür merkezi projemiz de bunlardan bir tanesi. En kısa zamanda tamamlayarak, 19 Mayıslı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Uzun yıllar hizmet edecek olan, kültür merkezi çok amaçlı salon olarak kullanılacağı için böylece ilçemizin önemli bir eksiğini de gidermiş olacağız” dedi.