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19 Mayıs’ta kaza: 1 yaralı
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazada 1 kişi yaralandı.
SAMSUN 21.06.2021, 14:00
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 34 CTM 119 plakalı otomobil sürücüsü Z.B. (38), Karaköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Yaralanan sürücüsü, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.