19 Mayıs’ta fırınlar denetlendi

Samsun Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından belirlenen fiyat tarifesine göre 60 gram simit 3 TL, 100 gr simit 5 TL, 200 gram ekmek ise 4 TL olması gerekiyor. Bu fiyat tarifesine göre denetim gerçekleştiren 19 Mayıs Belediyesi denetim ekibi ilçedeki fırınlara giderek ekmeklerin fiyat ve gramajlarının kontrolü yaptı.

"Vatandaşların sağlığı her şeyden daha önemli"

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “İşletmelerin hijyen kuralları ve gramaj konusunda 19 Mayıs Belediyesi denetim ekibi tarafından uyarıldı. Denetimin önümüzdeki günlerde de devam edecek. Halk sağlığını tehdit edecek her türlü koşulun önüne geçmek istiyoruz. Çünkü vatandaşların sağlığı her şeyden daha önemlidir” dedi.