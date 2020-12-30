19 Mayıs’ta EBA destek sınıfları oluşturuldu

Samsun 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların sınıflarında açılan EBA destek sınıfları öğrencileri bekliyor.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, “Pandemi süresince zor günler geçirdiğimiz bu günlerde okullarımız geçici olarak eğitime ara vermesinden sonra uzaktan eğitimlere devam edilmektedir. Bu süreçte evinde uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerimiz için tüm okullarda EBA destek odaları oluşturmuş bulanmaktayız. Velilerimizin evlerinde internet alma imkanı yok ise öğrencilerimiz okullarımızın EBA destek odalarını kullansınlar, online sınavlarda buralardan yararlanabilirler. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak EBA destek sınıflarını öğrencilerimiz için açmış bulanmaktayız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.