19 Mayıs’ta depremzede aileler iftarda buluştu

Samsun’un 19 Mayıs Belediyesi, ilçede misafir edilen depremzede aileler, şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlar ile iftarda buluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 19 Mayıs ilçesinde misafir edilen depremzede aileler, şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlar, 19 Mayıs Belediye Düğün Salonunda, belediyenin düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Depremin ilk günlerinde 19 Mayıs ilçesine yaklaşık 700 depremzedenin geldiğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “İlçemizde ağırladığımız kıymetli misafirlerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmaya gayret gösterdik. Hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle, kimi ailemize yeni ev açtık kimi ailemizi gurbetçi vatandaşlarımızın hazır bulunan evlerine yerleştirdik. Bu şekilde bugüne kadar yaklaşık 140 haneyi ilçemize yerleştirdik. Bu zamana kadar, her türlü desteği sağlayan kıymetli 19 Mayıslı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İftar programına ayrıca 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, STK ile siyasi parti temsilcileri katıldı.