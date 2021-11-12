19 Mayıs’ta çikolata ikramlı trafik uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Samsun’un19 Mayıs ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.

Samsun-Sinop karayolunda yapılan uygulamada Kaymakam İbrahim Civelek, durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi.Trafikte emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çeken Kaymakam Civelek, "İçişleri Bakanlığımız trafik kazaları ve sonucunda oluşabilecek muhtemel ölüm ve yaralanmaları azaltmak için sürekli kampanyalar düzenliyor. ’Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başladı. Bizler de emniyetimiz ve jandarmamızla beraber sürücülerimizi uyararak broşür dağıtıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz" dedi.

Vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak kemerin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü belirtti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç sürücülerine çikolata ikramında bulunuldu. Uygulamadan vatandaşlar memnun olduklarını belirtti.