19 Mayıs’ta çeltik hasadı başladı
SAMSUN'UN 19 MAYIS19 MAYIS İLÇESİNDE ÇELTİK HASADI BAŞLADI. ZİRAAT ODASI BAŞKANI BAYRAM KONUŞ, ”ÇİFTÇİLERİMİZE BEREKETLİ BİR HASAT MEVSİMİ DİLİYORUM ”DEDİ
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde çeltik hasadı başladı.
19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, ilçede 160 çiftçi tarafından yaklaşık 6 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi. Dönem boyunca büyük zahmetler çeken çiftçi için emeğin karşılığını alma vaktinin geldiğini belirten Konuş, "Olgunlaşan çeltik tarlalarına biçerdöver ile hasat başladı. İlçemizde en iyi tarım geliri arasında önce fındık, sonra çeltik gelmektedir. Şu an yapılan harmanda rekoltenin normal olduğunu gözlemlemekteyiz" dedi.
Tarımda girdi maliyetlerinin her yıl artığına dikkat çeken Konuş, "55 randıman baldo çeşidi tonu 4 bin 500, 60 randıman Osmancık çeşidi tonu 3 bin 600, 65 randıman luna çeşidinin tonunu 3 bin 200 lira olarak TMO açıklamıştır. Açıklanan fiyat üreticilerimiz tarafından yetersiz ve tatmin edecek rakamlar olmadığı görülmektedir” şeklinde konuştu.
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0