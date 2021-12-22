19 Mayıs’ta bilim fuarı sergisi

Samsun 19 Mayıs İlçesi Dereköy Şehit Ümit Semerci İlk-Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi açıldı. Sergide 15 proje görücüye çıktı.

Okulda düzenlenen fuarda, 7 danışman öğretmenin nezaretinde 45 öğrenci tarafından hazırlanan 15 proje yer aldı. Stantları gezen davetliler projeleri inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Baki Dal, “2 yıl içerisinde okulumuz bahçesine 184 adet meyve fidanı diktik. Öğrencilerimizin isteği üzerine Hayvan Dostu Okul Projesi’ni hayata geçirerek güvercin beslemeye başladık. Bu projemize Sivas Valiliği’nden ve Türkiye de isim yapmış Mehmet Olcar’dan destek aldık. Azerbaycan-Türkiye Kardeşlik Çeşmesi’nin yapımını gerçekleştirdik" dedi.

Serginin açılışına 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.