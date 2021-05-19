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19 Mayıslı öğrencilerden özel 19 Mayıs klipi

Samsun Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir klip hazırlandı. Klipte ’Gençliğin Ataya Cevabı’nı okuyan öğrenciler herkesin beğenisini kazandı.

SAMSUN 19.05.2021, 18:50
19 Mayıslı öğrencilerden özel 19 Mayıs klipi

Samsun Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir klip hazırlandı. Klipte ’Gençliğin Ataya Cevabı’nı okuyan öğrenciler herkesin beğenisini kazandı.

Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Memnune Gül Alınoğlu’nun öncülük ettiği klip çekimleri okul bahçesi ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yapıldı. Üç gün süren çalışmalarda 9 öğrenci tarafından okunan ‘Gençliğin Ataya Cevabı’ sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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