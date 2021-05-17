19 Mayıs’a “Yöresel Ürünler Pazarı”

Samsun’un 19 Mayıs ilçesine değer katacak ’Yöresel Ürünler Pazarı Projesi’nin ihalesini gerçekleştiren 19 Mayıs Belediyesi, ilçedeki yöresel ürünlerin satışı için 8 adet ahşap dükkan ve 1 büfe inşa edecek.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İlçenin Pazar Mahallesi’nde, eski belediye hizmet binası karşısında bulunan 500 metrekare alan içerisinde inşa edilecek olan ahşap dükkanların her biri 9 metrekare ebadında olacak, ayrıca bir de büfenin olacağı alanda ilçede yetişen her türlü tarımsal ve hayvansal ürünler bulunacak.

İlçede yetişen ürünlerin bir arada satışının gerçekleştirileceği yöresel ürünler pazarı projesinin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Tarım zengini 19 Mayıs ilçemizde yetişen, Nebiyan fasulyesinden, Nebiyan kestanesine, Engiz çileğinden, mantarına, fındık ve cevizine kadar, tarımsal ve hayvansal ürünlerinin satışının gerçekleştirileceği pazar yerimizi kısa sürede tamamlayıp, hizmete alacağız. Projemiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.