19 Mayıs’a ’kestane ormanı’ kurulacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi ile Nebiyan Kestanesi Araştırma ve Geliştirme Projesi yürüten 19 Mayıs Belediyesi, üniversite ile birlikte ilçede ’kestane ormanı’ kuracak.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, proje uzmanı ve aynı zamanda OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar ve akademisyenler OMÜ Ziraat Fakültesi iş birliğinde devam eden Nebiyan Kestanesi Geliştirme ve Araştırma Projesi kapsamında bu yıl bölgede yetişen ve çeşit analizleri devam eden kestanelerde tat analizi gerçekleştirdi.

Kestane tat analizinde Nebiyan kestanesi çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Yaklaşık 12 yıllık bir serüven içerisinde özellikle Anadolu’nun kendine özgü ürünlerinin korunması, bunların gelişen hastalıklar karşısında dirençli hâle getirilmesi ve bu çeşitlerin tescil edilmesi, OMÜ ve Ziraat Fakültesi adına güzel bir başarı. Araştırma merkezimizde zararlılara karşı daha dirençli doğal mücadele yöntemleri deneniyor. Tür ıslahı ve yeni türlerin tescili noktasında oldukça önemli bir araştırma merkezi” dedi.

12 yıldır OMÜ Ziraat Fakültesi tarafından koruma altına alınan, tescillenen, hastalığa ve zararlılara karşı dayanıklı kestaneleri Nebiyan bölgesinde yaygınlaştırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonunda yaklaşık 12 yıldır Nebiyan kestanesini geliştirme adına devam eden çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, bölgemize Nebiyan Kestane Ormanı kurmak için üniversitemiz ile birlikte ortak çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.

Kestane konusunda genetik yapı bakımdan en zengin kurum olduklarını ifade eden Prof. Dr. Ümit Serdar ise, “Hastalık ve zararlılara daha dayanıklı türler geliştirmek için araştırmalarımız devam ediyor. Nebiyan bölgesi, kestanenin doğal ekolojisini yansıtıyor. Çevrede kestane ağaçları var. Biz hastalıklara karşı herhangi bir ilaçlama yapmıyoruz. Diktiğimiz fidanlara ve çeşit adaylarına hastalık ya da zararlı bulaşsın ki biz burada hangi çeşitler daha dayanıklı onu görelim” şeklinde konuştu.