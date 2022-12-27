19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu tarafından moral gecesi düzenlendi

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından polis ve ailelerine yönelik moral gecesi düzenlendi.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından Samsun Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle Samsun’da görev yapan polis ve ailelerine yönelik moral gecesi düzenledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen geceye Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, polis okulu öğrencileri, polis okulu çalışanları, Samsun Emniyet Müdürlüğü çalışanları ve aileleri katıldı. Gecede, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Orkestrası sahne aldı. Polis memurlarından oluşan orkestra Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve popüler müziklerden oluşan adeta müzik ziyafeti çekti. Unutulmaz bir gecenin yaşandığı programda orkestra performansıyla adeta ayakta alkışlandı.