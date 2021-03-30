19 Mayıs jandarma ekiplerinden sıkı denetim

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde korona virüs denetimlerini ve filyasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimleri kapsamında sorumluluk bölgelerindeki araçlarda ve mahallelerde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetliyor. Jandarma ekipleri tarafından filyasyon kontrolü yapılarak, vatandaşlara anonslu uyarılarda bulunuluyor. Jandarma filyasyon ekipleri ev ziyaretlerinde, hasta olanların evlerinden çıkmamaları konusunda bilgilendirme yapıyor.

Yapılan uyarılar ve denetimlerde ekipler, maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıyor. Evleri de denetleyen ekipler, pozitif ve temaslı kişilerin alınan tedbirlere uyup uymadığını kontrol ediyor. Ayrıca yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.