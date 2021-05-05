19 Mayıs ilçesine yeni tesisler

19 Mayıs Belediyesi ilçedeki spor alt yapı tesisleri güçlendirmeye devam ediyor.

Son 10 yılda hizmete aldığı spor yatırımlarıyla Samsun ilçeleri arasında en çok yatırımı alan 19 Mayıs ilçesi yeni yatırımlar için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile sözleşme imzaladı. Hazırladığı talep dosyasıyla, İlçedeki Atatürk İlköğretim Okulu ve Anadolu Lisesi bahçelerine halı saha spor tesisi, Pazar Mahallesi’nde Şehit Furkan Doğan Parkı içerisinde bulunan tenis kortunun üzerinin kapatılması işi için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile sözleşme imzalayan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve emeği geçenlere teşekkür ederken, 19 Mayıs Belediyesi tarafından kısa süre içerisinde ihalelerini gerçekleştirecekleri tesislerin ilçeye hayırlı olmasını diledi.