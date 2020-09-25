banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

19 Mayıs Belediyesinden 300 tablet

19 MAYIS BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TOPALOĞLU, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEYECEĞİ İHTİYAÇ SAHİBİ 300 ÖĞRENCİYE 300 TABLET GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLADI.

SAMSUN 25.09.2020, 10:09
19 Mayıs Belediyesinden 300 tablet

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye 300 tablet göndereceğini açıkladı.

Pandemi dönemindeki çalışmalarında öğrencileri unutmayan 19 Mayıs Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlediği yarışmalarda bisiklet ve tablet gibi hediyeler dağıtırken, uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencileri de unutmadı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Uzaktan eğitim gören öğrencilerimize Bilgi Evimizi açtık. İlçemizde toplu alanlarda ücretsiz internet alt yapısı konusundaki çalışmaları hızlandırdık. Korona virüs sürecinde uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için 19 Mayıs Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirleyeceği ihtiyaç sahibi 300 öğrencimize 300 tablet ile destek veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Adana Demirspor 2 4
4. Adanaspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0