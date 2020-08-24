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18 yaşındaki genç maganda kurşunundan can verdi
SALIPAZARI DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ
SAMSUN 24.08.2020, 17:28
Samsun’un Terme ilçesinde fındık tarlasında bulunan 18 yaşındaki genç, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Terme ilçesi Akçagün Orta Mahallesi’nde fındık tarlasında bulunan Doğan Yılmaz, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu bir anda yere yığıldı. Tarladaki fındık toplayan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil ambulans ekipleri çağrıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı olarak Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Doğan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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