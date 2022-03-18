18 Mart’ta şehit yakınları ve gaziler unutulmadı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası" nedeniyle şehit yakınları ve gaziler yemekte ağırlandı.

Yemek programı öncesi 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, şehit aileleri

ve gazilerle yakından ilgilenerek onlara çiçek takdim etti. Kaymakam Civelek, “Şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdılar” dedi.

Belediye Başkan Osman Topaloğlu ise, "Şehitlerimiz bu vatanın birliği, memleketin ve çocuklarımızın geleceği için şehit oldular. Onlara buradan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Hep şunu söylüyoruz: Şehitlik Rabb’imizin emri. Şehitlik herkese nasip olmaz. Onun için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlere sabırlar versin. Tabii, gazi kardeşlerimiz de bu memleketin birliği, beraberliği, düzeni ve huzuru için yaralandılar. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Bundan sonraki yaşamlarında Allah sağlık versin" ifadelerini kullandı.