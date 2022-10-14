18 hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 18 yıl hapis, 15 bin 600 lira da adli para cezası bulunan şahıs tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası, ayrıca 15 bin 600 TL adli para cezası bulunan S.D. isimli şahıs Hacınabi Mahallesi’nde bulunan bir ikamette yakalandı. S.D. işlemlerinin ardından Bafra T tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.