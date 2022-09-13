17 bin 224 genç Samsun’u keşfetti

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi’ adıyla düzenlenen 2022 yaz dönemi faaliyetleri sona erdi. Etkinliklere toplam 17 bin 224 genç katıldı.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin Büyükşehir Gençlik Hareketi’ne üye olup başvurarak katıldığı gezi ve kamplar gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Gençlik Hareketi, sivil toplum kuruluşları, gençlik merkezleri, camiler ve okullarla ortak yapılan faaliyetler ile birçok gence çeşitli imkanlar sunuldu. Gezilere ve kamplara katılan her öğrenciye anı olarak kalması için tişört, şapka, telefon tutacağı, yaka kartları ve kitap ayracı hediye edildi.

‘Samsun’u Keşfet, Şehrini Farket Projesi’, ‘Şehrimiz Samsun Projesi’ ve ‘Üniversite Öğrencileri Gezi Projesi’ olarak üç farklı proje ile yaz boyunca gençleri gezdiren Büyükşehir Gençlik Hareketi, merkezde yaşayan gençlere ilçeleri, ilçelerde yaşayan gençlere merkezi gezdirdi. Gençler, başta müzeler olmak üzere yaşadığı şehrin tarihi noktaları ve doğal güzelliklerini görüp öğrenme fırsatı bulurken, ilk defa Karadeniz’de gemi turu yapma imkanı bulanların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

Gençler, ‘Şehrimiz Samsun Projesi’nde bulundukları konumun yakınlığına göre Körfez’de, Ladik Ambarköy’de veya Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde kahvaltı ile güne başladı. Üniversite tanıtımı, kütüphane ve planetaryum ziyareti, Samsunum 1 gemisinde öğle yemeği, Sadi Tekkesi, Tütün İskelesi, Panorama Dijital Gösteri Merkezi, Onur Anıtı, Kent Müzesi, Bandırma Gemi Müzesi gibi zengin bir rota ile gençlik liderleri eşliğinde geziler düzenlendi. ‘Samsun’u Keşfet Şehrini Farket’ projesinde ise Tekkeköy Mağaralarında kahvaltı ederek, Çarşamba Göğceli (Çivisiz) Camii, Ayvacık İskele Restaurant’ta öğle yemeği, Samsunum 2 Gemisi’nde Saklı Cennet Turu, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj ziyareti yapıldı. ‘Üniversite Öğrencileri Gezi Projesi’nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve SAMÜ’den katılım sağlayan gençler Bafra Kuş Cennetinde kahvaltı ile başlayıp, merkezde yaşayanlar için ilçe turu, ilçelerde yaşayanlar için merkez turu yapılarak şehrini her açıdan tanıma fırsatı sunuldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Onlar bizim geleceğimiz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hafta içi ‘günü birlik kamp’ ve hafta sonu ‘çadır kampı’ olmak üzere ikiye ayrılan kamplar ile de gençler doğanın tadını çıkardı. Gençler, günü birlik ve çadır kamplarında, doğa yürüyüşü ile güne başlayarak, gün boyu gruplar halinde izci liderleri eşliğinde Geleneksel Türk Okçuluğu, dart, koca ayak, sopa değiştirme, düğüm çeşitleri istasyonu ve kamp alanı gibi çeşitli oyunlar oynadı, çadır kurmayı öğrendi. Akşam çadırlarını kurup kamp ateşi çevresinde arkadaşlarıyla sohbet etti. Şehir hayatından ve teknolojiden uzak bir gün geçirdi. Çadır kampı sabahında ise güne esneme ve spor hareketleri ile başlandı. Spordan sonra kahvaltı ederek, çadır toplama ve çevre temizliği yapıldı. Dönüşe kadar bütün gençler birlikte aynı oyunu oynayarak, herkesin birbirleriyle tanışıp iletişim kurması ve birlik olması sağlandı. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ile gün içerisinde kek, meyve suyu, dondurma, çay gibi çeşitli ikramlar sunulan gençlere anı olarak kalması için; tişört, şapka, telefon tutacağı, yaka kartları ve kitap ayracı hediye edildi. Yeni arkadaşlıklar edinen ve yaz tatillerinin bir gününü dolu dolu geçiren gençler, gelecek seneyi dört gözle beklediklerini ifade etti.

65 yaş ve üstü kadınların sosyalleşmeleri sağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi düzenlediği etkinlikte 65 yaş ve üstü kadınların sosyalleşmelerini sağladı. Hanımlar Lokalinde mangala, ahşap blok gibi oyunlar oynayan kadınlar aynı zamanda el becerilerini geliştirmek için çeşitli takılar yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlar için düzenlenen iç mekan ve açık alan etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara yönelik manevi bakım ve zihinsel aktivite etkinliği düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Hanımlar Lokalinde düzenlenen etkinlikte kadınlar, çeşitli aktivite ve oyunlar oynadı. Birlikte sohbet edip keyifli anlar yaşayan 65 yaş ve üstü kadınlar, manevi ve zihinsel gelişimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikten çok memnun olduklarını ifade ederek Başkan Mustafa Demir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Onların birlikte sosyalleşme fırsatı bulmalarının yanında, dayanışma ve iş birliği sergilemeleri, etkinlik sonunda yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş da, “65 yaş ve üstü evli veya tek başına yaşayan, kimi kimsesi olmayan, ekonomik ve sosyal yönden yoksun durumda olan yaşlılarımızın evlerine hapsolmalarını engellemek, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan gelişimlerini desteklemek amacıyla iç mekan etkinlikleri düzenliyoruz” diyerek, “Hanımlar Lokalinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sohbet ile manevi bakım anlamında destek alan yaşlılarımız, el becerilerinin geliştirilmesi için anahtarlık ve takı yapımı çalışması yaptı. Ayrıca zihinsel gelişimleri için de ahşap blok ve mangala gibi oyunlar oynanarak kaliteli zaman geçirdi” diye konuştu.

SASKİ’den 7 günde 3 bin mazgal temizliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, su baskını riskine karşı kent genelinde yağmur suyu ızgara ve kanal temizliği çalışması yaptı. Bir haftada 3 bin mazgal temizlendi.

Aşırı yağışlarda su taşkınlarının önüne geçmek için tıkanan yağmur suyu hatları ile ızgaralar periyodik olarak temizleniyor. Temizlenen ızgaralar sayesinde yağışlı havalarda su taşkını yaşanma riski en aza indiriliyor. Bir haftada toplam 3 bin yağmur suyu ızgarası ve yağmur suyu hatlarının temizliğini tamamlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, buralara yağ ve benzeri maddelerin dökülmemesi, içlerine çöp, moloz veya kum gibi atıkların atılmaması konusunda da vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.