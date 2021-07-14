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15 Temmuz resim sergisi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

SAMSUN 14.07.2021, 12:17
15 Temmuz resim sergisi
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Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi Kaymakamlık binasında açıldı. Serginin açılışını protokol mensupları ile birlikte yapan Kaymakam İbrahim Civelek, “Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Açılışa Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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