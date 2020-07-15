15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 T EMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜNDE SAMSUN VALİSİ ZÜLKİF DAĞLI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR VE PROTOKOL ÜYELERİ İLK OLARAK İLKADIM İLÇESİNDE BULUNAN KIRANKÖY VE ASRİ MEZARLIKLARINDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ. BURADA DUALAR EDİLDİ. ŞEHİTLERİN MEZARLARINA KARANFİLLER BIRAKILDI. AKABİNDE CANİK İLÇESİNDE BULUNAN 1071’DEN 15 TEMMUZA DESTANLAR MÜZESİ"Nİ ZİYARET EDEN PROTOKOL ÜYELERİ BURADA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE YAŞANAN OLAYLARININ ANLATILDIĞI ESERLERİ YERİNDE İNCELEDİ.
Samsun’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri ilk olarak İlkadım ilçesinde bulunan Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında şehitlikleri ziyaret etti. Burada Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Canik Destanlar Müzesine ziyaret
Protokol üyeleri, şehitlik ziyaretlerinin ardından, Canik Belediyesi tarafından Mevlâna Eğitim Kampüsü içerisinde yapılan Şehit Erol Olçok 1071’den 15 Temmuz’a “Destanlar Müzesi"ni gezdi. Protokol müzeyi yakından inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.
1071’den 15 Temmuz’a Destanlar Müzesinde milletin geçmişten bugüne, bu toprakları vatan kılmak için ödediği bedeller ve darbeler tarihi anlatılıyor.
Akabinde Vali Zülkif Dağlı protokol üyeleriyle birlikte, 19 Mayıs ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehidi Ferdi Yurduseven’in kabrini ziyaret etti.
Ziyarete ayrıca Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Vali Yardımcıları Mehmet Aktaş, Hasan Balcı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve askeri erkan katıldı.
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