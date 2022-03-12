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133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3’te 1’ini karşılayacak

Samsun’un yem açığının 3’te 1’ini karşılayacak "2022 yılı Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

SAMSUN 12.03.2022, 09:00
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3’te 1’ini karşılayacak

Samsun’un yem açığının 3’te 1’ini karşılayacak "2022 yılı Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "2022 Yılı Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında Samsun’un Bafra ilçesinde “Yem Bitkileri Projesi Tohum Dağıtım Töreni” gerçekleştirildi. Alparslan Türkeş Parkı Bafra Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen törende tohumların dağıtımına başlandı.

“1 milyon 272 bin ton kaba yem ihtiyacımız var, üretimimiz ise 967 bin ton”

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İlimizde toplam 396 bin büyükbaş, 275 bin de küçükbaş hayvanımız mevcut. Toplam 1 milyon 272 bin ton kaba yem ihtiyacımız var. Toplam üretimimize baktığımızda 967 bin ton üretimimiz mevcut. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle il genelinde 133 ton tohum dağıtacağız. Bununla 33 bin 700 dekar alanda toplam 113 bin ton yem bitkisi üretimi yapacağız. Bu demek oluyor ki kalan 305 bin tonun 3’te 1’ini daha karşılıyoruz” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ovası’nın çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Çok değerli ovası ve toprakları var. Verimli arazilerimizin olduğu bir bölge. Burada tabii ki tarımın gelişmesi, büyümesi verimli olması için her zaman çalışıyoruz. Hükümetimizin tarımla ilgili önemli destekleri var. Ama bunun yanında da özellikle yerelde Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçelerde verdiği bu destekler bizim tarımımız için çok önemli” diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, “En temel şey insanoğlunun dünyada ayakta kalması. Hayatta kalabilmek içinde sağlıklı yaşaması gerekiyor ve gıdaya ihtiyacımız var. Bu tür pandemi gibi, savaş gibi kriz ortamlarında en temel kurallardan birisi hayatta kalabilmek, ayakta kalabilmeniz içinde kendinizi savunmanız ve aynı zamanda halkınızı doyurmanız gerekiyor. Bu noktada aldığımız ürünün miktarını arttırmak zorundayız. Kalitesini de arttırmak zorundayız” şeklinde konuştu.

3 yıllık dönem içerisinde yapılan alt yapı hizmetleri ve belediyenin çalışmalarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

“Alt yapı ve kırsal kesim problemlerini bitirdiğimiz zaman, asıl belediyecilik o zaman ortaya çıkacak. Bu coğrafyada ayakta kalmak az çalışmayla olmayacak, çok çalışmak durumundayız. Bugün ben, yarın başkası. Bu şehrin belediye başkanı çok çalışmak zorunda. Bafra alüvyon ovası. Burada yetişecek ürünlere ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte bu ovalarımızda en verimli, katma değeri yüksek, size de maddi katkısı olacak ürünlerin yetiştirilmesi gerekli.”

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