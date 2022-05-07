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1213 aranan şahıs yakalandı, 26 bin 334 araca ceza yazıldı

Samsun’da nisan ayında 1213 aranan şahıs yakalandı, 26 bin 334 araca ceza yazıldı.

SAMSUN 07.05.2022, 09:36
1213 aranan şahıs yakalandı, 26 bin 334 araca ceza yazıldı

Samsun’da nisan ayında 1213 aranan şahıs yakalandı, 26 bin 334 araca ceza yazıldı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından nisan ayında birçok denetim, uygulama ve operasyon düzenlendi.

01-30 Nisan 2022 tarihleri arasında toplam 299 bin 552 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 1213 aranan şahıs yakalandı. 121 bin 916 araç kontrol edilerek 26 bin 705 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. Eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 2 bin 323 kişiye trafik eğitimi verildi. Denetim ve uygulamalarda 45 ruhsatsız tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği, 860 çeşitli çaplarda fişek, 252 kesici alet, 11 bin 63 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 1791,15 gram esrar, 729,05 gram metamfetamin, 2795,90 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 566 adet ecstasy hap, 0,24 gram kokain, 32,16 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 milyon 165 bin 700 dal boş makaron, 115 bin 320 dal dolu makaron, 686 paket sigara, 800 adet boş sigara paketi, 10.450 adet sigara filtresi, 249,5 kg tütün, 513 litre etil alkol, 29 adet etil alkol etiketi, 31,75 litre kaçak içki, 206 adet içki aroması, 1.585 adet TAPDK bandrolü, 2 bin 329 adet emtia, 1385 adet cinsel içerikli ürün, 252 adet kesici alet ve 1563 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmalarında 1 şahıs hakkında FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan, 10 şahıs hakkında DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında istihbari bilgiler bulunan “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan işlem yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 170 şahsın GBT sorgulaması yapılarak 37 şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 32 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlem yapıldı.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile uygulama noktalarında yapılan denetimlerde 75 bin 280 araç kontrol edildi, 26 bin 334 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 120 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 871 araç trafikten men edildi. 22 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı, 194 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 4 bin 440 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 1857 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 827 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 182 araca fazla yolcu taşımaktan, 720 araca kırmızı ışık ihlalinden, 3 bin 494 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 73 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem yapıldı.

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