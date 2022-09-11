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İstanbul Sarıyer’de bir AVM’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu
Samsun’da tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
SAMSUN 11.09.2022, 22:06
Samsun’da tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Gündüz, evlerinde tabancayla kafasından kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ali Gündüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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