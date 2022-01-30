Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Geleneksel Kış Kampları kapsamında 11 ilden öğrenciler Samsun’da İletişim ve Sinema Kampı’na katılacak.

Bu yıl 31 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kamplara Türkiye genelinde 1500 öğrenci katılacak. On farklı temayla gerçekleştirilecek geleneksel kış kampları kapsamında Edebiyat Kampı Diyarbakır’da, Gönül Coğrafyası Kampı Mersin’de, Gönüllülük Kampı Konya’da, Güzel Sanatlar Kampı Erzurum’da, İletişim ve Sinema Kampı Samsun’da, İnsan ve Toplum Kampı Antalya’da, Mühendislik Kampı Sakarya’da, Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı Muğla’da, Uluslararası İlişkiler Kampı İstanbul’da, Tarih ve Medeniyet Kampı da Bursa’da düzenlenecek.

Samsun’da düzenlenecek “İletişim ve Sinema Kampı’na, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İzmir, Konya, Niğde ve Samsun illerinden yaklaşık 150 öğrenci katılacak. Samsun Gençlik ve Spor Samsun İl Müdürlüğü gerçekleştirilecek olan İletişim ve Sinema Kampı’nın geçen yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin anısına düzenleneceğini duyurdu.