102 üretici “Köyümde Yaşamak İçin Nedenim Var” dedi

SAMSUN (İHA) – İl genelinde Karakaya, Bafra, sakız ırkı ve bu ırkların melezi koyun varlığının artırılması için yürütülen Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi’ne bugüne kadar 102 üreticinin dahil edildi ve bunların 34’ü hayvan alımlarını tamamlayıp krediden faydalandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıda Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi’nde gelinen durum değerlendirildi. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve ilgili bankanın bölge müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Vali Dağlı, “İlgili banka, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz, 100 bin TL’yi aşan kısım için ise güncel faiz oranı yüzde 4,5 olarak kredi sağlamakta, üreticilerimiz damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilmektedir. Protokolün, Ziraat Bankası ile yenilenerek 100 bin TL’nin 200 bin TL’ye çıkarılması çalışması teklif edilmiştir. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından üreticilerimize kontrol ve eğitim desteğinin de verildiği projeye bugün itibarıyla ilimiz genelinde 102 üreticimiz dahil edilmiş olup, bu üreticilerimizden 34’ü hayvan alımlarını tamamlamış ve krediden faydalandırılmıştır. Bugüne kadar toplam 2 bin 544 adet koyun üreticilerimize dağıtılmış olup, hayvan seçimi aşamasında olan 68 üreticimize de 5 bin 716 adet koyunun dağıtımı yapılacaktır.2022 yılında açılan ve 1 Nisan 2022 itibarıyla sona eren başvuru döneminde müracaat eden 19 üreticimizle ilgili değerlendirme aşaması devam etmekle birlikte yeni müracaatlar da Nisan ayı içerisinde yeniden başlatılacak olup, üreticilerimiz başvurularını bireysel olarak ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapacaktır” diye konuştu.