100 minik öğrenciden 100 Atatürk eseri

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Özdemir İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin büyük uğraşlarla açmış olduğu “100 Çocuk 100 Atatürk” sanat sergisi büyük beğeni topladı.

Kazım Özdemir İlkokulu öğretmenlerinden Sibel Öksüzoğlu, Sevgi Tulumbacı, Elif Balkabak ve Elif Tenekeci ile birlikte 100 hünerli öğrenci, TBMM’nin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sergilemek üzere 100 adet Atatürk tablosu yaptı. Fakat 2020 yılında pandemi nedeniyle açılışı gerçekleşemeyen sanat sergisi vakaların azalmasıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. İçerisinde büyük uğraşlarla yapılan mozaik, kumlama, rölyef, baskı, puzzle, ebru, çizgi, transfer tekniği, geri dönüşüm, filogafi, makarna, ayna, vitray, kolaj olmak üzere 20’nin üzerinde teknik bulunan sergi büyük beğeni topladı.

Sergi hakkında bilgi veren Sınıf Öğretmeni Sibel Öksüzoğlu, “Dünyanın tek çocuk bayramını bizlere hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmenimiz Atatürk’e kendi elimiz kendi dilimizle gücümüz yettiğince teşekkür etmek istedik. Bunun içinde 100 çocuk ile yola çıktık. 2020 yılında sergimizi açacaktık fakat pandemi nedeniyle erteledik. 2 yıl aradan sonra kaldığımız yerden devam ederek ‘100 Çocuk 100 Atatürk’ sergimizi nihayet açtık. Atatürk’ün doğdum şehir dediği Samsun’da ona minnet duygularımızı elimizden geldiğince sunmaya çalıştık. Projemiz 4 öğretmen, öğrencileri ve velileri ile başladı. Muhteşem bir sergiye imza attık. Aldığımız tepkiler eserlerimize gösterilen değer bizleri çok mutlu etti” dedi.

Öğrenciler ise heyecanlı bir şekilde gelen ziyaretçilere eserlerini anlattı.