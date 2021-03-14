1 yılda 4,6 milyon metrekarelik alan dezenfekte edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1 yıllık salgın sürecinde 4 milyon 650 bin metrekarelik bir alanı dezenfekte etti.

Pandeminin üzerinden geçen bir yılda kentin her noktasında hem sosyal mesafe ve maske denetimi hem de temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, son dönemde artan vakalara da dikkat çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Gerek sosyal medya hesaplarından gerekse şehrin belli noktalarındaki bilboardlara hazırlanan tasarımlarla korona virüsüne karşı dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, kent mobilyaları, duraklar gibi topluma açık alanların yıkanması işlemlerini de temizlik ekiplerince yapıyor. Düzenli olarak hastaneler, yurtlar, kamu binaları gibi vatandaşların yoğun kullandığı tüm alanları dezenfekte eden ekipler, haftalık yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. Her cuma günü kamu hastanelerini kapsayan yaklaşık 23 bin 300 metrekarelik alanının dezenfeksiyonu sağlayan ekipler, bir yıllık pandemi süreci boyunca 578 kamu kurumuna 4 bin 750 kez dezenfeksiyon işlemi uygulayıp toplamda 1 yılda 4 milyon 650 bin metrekarelik bir alanı dezenfekte etti.

Toplu taşıma araçlarından vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara kadar ekiplerle denetimlerinin sürdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vatandaşları uyararak, eş dost, akraba, hasta, taziye gibi ziyaretlerini bir süre daha ertelemelerini istedi. Korona virüsü haritasında kırmızı renkli çok yüksek riskli şehirler arasında bulunan Samsun’u el birliği ile maviye dönüştüreceklerini ifade eden Başkan Demir, bulaş riskini en aza indirmek için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.