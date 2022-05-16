’1 kilo inokulant ile 100 kilo tohumluk aşılanabiliyor’

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nden tedarik edilen inokulantın(biyolojik silaj katkısı) 1 kilosu ile 100 kilo tohumluğun aşılanabileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında başlatılan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında; Samsun’da yağlı tohumlu bitkiler ve hububat öncelikli olmak üzere üretimin desteklenmesinde çeltik, soya ve ayçiçeği üretimlerini artırmak amacıyla tohumluk desteği yapılıyor. Bu kapsamda 2022 yılında Samsun’da uygulanan Kullan Aşını Al Baklanı Projesi ile yüzde 75‘i bakanlık desteği ve yüzde 25’i de üretici katkı payı olacak biçimde 350 kg inokulant (soya aşısı) soya üretiminin ağırlıklı olarak yapıldığı Terme ve Çarşamba’da soya üretimi yapan üreticilere temin edildi.

Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nce üretilen inokulantın sahada doğru kullanımını sağlamak amacıyla, Kullan Aşını Al Baklanı Projesi kapsamında Terme ve Çarşamba ilçesi soya üreticilerine Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde inokulant kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Programda bir konuşma yapan Müdür İbrahim Sağlam, “Türkiye’nin soya üretim miktarı dünyada önemli bir potansiyele sahip olmamakla birlikte, soya Türkiye’de hem ana ürün hem de ikinci ürün olarak yetiştirilebilme imkânına sahiptir. İl genelinde 2021 yılında 19 bin 44 dekar üretim ve ortalama 300 kg verim alınmış olup ilimizde 13 bin dekar ile Terme ilçesi ilk sırada yer almaktadır. 2022 yılı için 1. İVA tahminlerinde 20 bin 470 dekar alanda ortalama 340 kg/dekar verim beklediğimiz soyada, Kullan Aşını Al Baklanı Projesi’nde yüzde 25 üretici katkı payı ve yüzde 75’i bakanlık desteği ile toplam 350 kg inokulant (soya aşısı) dağıtımı yapılarak, toplam bütçesi 21 bin TL olacak biçimde proje çalışması yapılmaktadır” dedi.

İnokulantın önemine de değinen Sağlam, şunları söyledi:

“Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında ilimizde desteklenen ürünler arasında yer alan soyada 2021 yılı üretimi 38 TL/dekar mazot gübre ödemesi 60 kuruş/kg fark ödemesi ve 22 TL/dekar sertifikalı tohumluk desteği bakanlığımızca yapılmaktadır. İlimizde 2 milyon 495 bin 696 TL yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği ve 498 bin TL mazot gübre desteği ödemesi bulunmaktadır. İlimizde 1. ve 2. ürün sulu ve kuru şartlarda yetiştiriciliği yapılan soyada verimi belirleyen iki unsurdan birisi su, diğeri ise inokulanttır. Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nden tedarik edilen inokulantın 1 kg’ı ile 100 kg tohumluk aşılanabilmektedir. Topraktaki azotun etkinliğini ve miktarını artırma ve bitki tarafından kullanılmasını kolaylaştırmada önemli olan aşı, soyadan sonraki ürün içinde güçlü toprak bırakmaktadır. Daha da önemlisi aşılama yapılarak ekilen soyanın tükettiği azot miktarı ile aşılama yapılmadan ekilen soyanın tükettiği azot miktarı farklı olup soya üretiminde gübreden tasarruf edilmesine yardımcı olmaktadır. Bakanlık ve il müdürlüğümüz olarak üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak, üretimi ve üreteni destekleme konusunda çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

İnokulant Kullanımı Bilgilendirme Programı’nda; “İnokulant Nedir/ Nasıl Hazırlanır/ Uygulama incelikleri” konusunda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Endüstri Bitkileri Biriminde görevli Ziraat Mühendisi Fatmagül Kavut tarafından uygulamalı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Programa ayrıca; Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, Terme ve Çarşamba ilçe müdürlüklerinden konu sorumlusu teknik elemanlar ve soya üreticileri katıldı.