Neslihan MALTEPE

Değerli Okuyucularımız;

Mesleğim gereği Türkiye’nin birçok bölgesini ve ilini görme fırsatı buldum. Her bir şehrimiz, her bir bölgemiz kendine has; doğal, tarihi, kültürel, mimari, gastronomi, ilmî ve insanî güzellikleri ile bambaşka...

Yalnız; Türkiye’de ilk defa düşündüğümden de farklı ve güzel, beni en çok şaşırtan ilimiz “Samsun” oldu.

Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sn.Yavuz Kaya’dan daha önce Samsun’un önemini ve güzelliklerini şairâne bir şekilde dinlemiştim ama Samsun anlatılanlardan da fazlası…

Samsun…

Önceki hafta “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” kutlamaları için Samsun’daydım. Aslında giderken, sahil şeridinde olan klasik anlamda sakin bir Karadeniz ilini beklemekteydim.

Ta ki; havalimanından çıkıp Atakum Bölgesi’ne gelene kadar.

Beni havaalanından alan misafirperver bir Samsun’lu olan Hüsrev Bey, yolda Samsun’u tanıtmaya çoktan başlamıştı fakat sahil bölgesine yaklaştığımızda farklı bir atmosfer içindeydik adeta. Mimarisi son derece modern ve yeni olan, az katlı ve geniş, denize bakan evlerin yer aldığı, baktığınızda karşınızda kesintisiz, uçsuz bucaksız bir sahil ve son derece temiz, güzel ve geniş plajların olduğu bir Samsun...

Samsun bildiğiniz gibi; Orta Karadeniz’de yer alan Karadeniz Bölgesi’nin en büyük şehri. Ülkenin batısında yer alan Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerin ve daha pek çok kentin Doğu Karadeniz’e açılan kapısı; Samsun. Batısında Sinop, güneyinde Tokat ve Amasya, güneybatısında ise Çorum yer almakta.

9 bin 364 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye’de 31. sırada.

Şehrin Tarihi…

Dündartepe Höyüğünden elde edilen buluntulara göre, kent tarihinin günümüzden yaklaşık 7000 yıl kadar geriye gittiği anlaşılmakta. Tekkeköy mağara-kale yerleşmeleri ile Bafra’da Kızılırmak Nehri kıyısında yer alan İkiztepe Höyüğünden elde edilen bulgular ise bölgenin tarihi geçmişinin çok daha eskilere uzandığını göstermekte.

Bugünkü adıyla Karasamsun mevkiinde kurulmuş olan ve Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerine kadar varlığını sürdüren Amisos kentinin tarihî serüveni ise yaklaşık 2600 yıl öncesinden başlamakta.

Samsun adının ortaya çıkışında da bazı görüşler ileri sürülmekte. En bilineni ise; “Amisos” kelimesinden türetildiği.

Samsun Sahilleri…

Karadeniz sahilinin toplam uzunluğu 120 kilometre. Alaçam’dan başlayıp ve Terme Miliç’e kadar uzanan bu sahil, derinliği kimi yerlerde 200 metreye ulaşan bir kumsalı içermekte.

Samsun sahil şeridi ve plajları; Yakakent, Miliç, Costal, Tekkeköy, Atakum, Sukay, Canik, İlkadım, Nazar Plajı’ndan oluşmakta.

Orta ve Doğu Karadeniz’in en uzun sahili ve plajı konumunda olan “Atakum Sahili” ise; ince, sarı kumlu ve güzel bir kumsal.

Samsun merkezden ve özellikle Atakum Bölgesi'nden başlayarak plaj sayısı da çoğalmakta.

Samsun’un sahilleri; denizin hırçınlığından nasibini almamış. Mavi bayraklı birçok plajı bulunmakta. Sığ sahilleri ile Samsun adeta Karadeniz Bölgesi’nin İzmir’i...

Ben Samsun’u İzmir ve Selanik’e benzettim. Nedenlerinden biri; uzun ve düzenli sahil yapısı ve... Diğer nedeni ise; Samsun ve 19 Mayıs Üniversiteleri vesilesi ile tam bir öğrenci şehri olması... Genç nüfusu çok yoğun ve bu yüzden şehrin dinamik ve canlı bir enerjisi var.

Sahil şeridinde gençler için birçok kafe ve restoran da yer almakta. Samsun’un rüzgarlı havasından içimizi ısıtmak için oturduğumuz “80 90’lar Cafe” genç öğrencilerin çalıştığı çok sıcak ve samimi bir kafeydi.

Özellikle “Atakum ve 19 Mayıs” bölgelerinde temiz, ferah, deniz manzaralı sahil otelleri de yer almakta. Benim kaldığım otel de; Atakum’da bir sahil oteli olan Grand Amisos Otel’di.

Zarif, donanımlı ve misafirperver Genel Müdürü Kadriye Kara ile sohbet ettik. Otelin restoranı ve şefi de tıpkı Samsun gibi beni şaşırttı. Oda servisine verdiğim sipariş; son derece hızlı, lezzetli ve şık bir sunumla geldi. Birçok otelin soğuk ve klasik sunumuna karşı sıcak ve özenliydi.

Samsun’un Tarihi, Kültürü, Doğası, Gastronomisi, Ticareti ve Ekonomisine Gelirsek…

Martı Kalesi, Kurt Köprü, Vezirköprü ve Ladik Saat Kuleleri, Taş Köprü, Asarkale, Paflagonya Kaya Mezarları, Sivritepe Höyüğü ve Kalesi, Eynel ve Çakallı Köprüleri, Garpu Kalesi, Çakallı Han, Sadi Paşa, Kale, Çifte Hamamları, Taş Han, Vezirköprü ve Bafra Bedestenleri, Hamamayağı, Aslanağzı Kaplıcaları, Cüneyd-i Bağdadî Türbesi, Taceddin İbrahim Paşa Cami, Ayşe Hatun Cami, Kunduz Ormanları, Şahinkaya Kanyonu ve Tabiat Parkı, Yeşil Çay, Terme Çayı, Ladik Kayak Tesisleri, Yeşilırmak, Çarşamba Ovası, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Alaçam Koyu, Akalan, Gölalan, Yeşilpınar, Çağlayan, Kabaceviz Şelaleleri gibi birçok han, hamam, medrese, orman, çay, şelale, kaplıca, cami, bedesten, köprü, höyük, kale, kule ve müzeden oluşan zengin bir tarihi, doğal, mimari, sanat ve kültürel mirasa sahip.

Ekonomik açıdan Karadeniz’e kıyısı olan en gelişmiş kent olan Samsun, Karadeniz’in başkenti olarak da tanımlanmakta.

WLiman şehri olması ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’ya bağlanan kara yollarını içermesi; Anadolu’nun lojistik merkezlerinden bir tanesi konumunda olmasını sağlayarak, şehri stratejik açıdan da önemli kılmakta.

Şehrin nüfus yoğunluğu sebebiyle ticari ve sınai yaşantısı canlı. Samsun ve yöresindeki imalat sanayiinde üretilen ürünlerin en önemlileri; çimento, gübre, bakır, yapay jüt, oto yedek parçası, muhtelif boyutlarda pompa, mobilya ve tekstil, demir, konfeksiyon, ilaç ve tıbbi aletleri. Büyük ve orta ölçekli işletmelerin yanısıra, küçük ölçekli işletmelerde kalorifer kazanı, plastik PVC tesisleri, zirai alet ve makineleri, bakır mamulleri, inşaat demirleri, plastik poşet, muhtelif şekerleme, reçel ve sanayi tipi mutfak eşyası yapan küçük tesisler de mevcut.

Azot Sanayi, Yeşilyurt Demir Çelik İşletmesi, Afacan Plastik, Borsan gibi üretim potansiyeli ve istihdamı yüksek işletmeler bölge için oldukça önem arz etmekte.

Samsun ilinde gıda sanayi de büyük bir aşama kaydetmiş. Tekstil konfeksiyon, ağaç ve mobilya, kağıt ve ürünleri, kimya ve ilaç sanayi, plastik ürünleri sanayi, sabun ve deterjan sanayi, cam ve ürünleri sanayi, kiremit ve tuğla fabrikaları, kireç sanayi, lastik ve ürünleri sanayi, demirçelik sanayi, metal eşya ve makine sanayi, oto yedek parça sanayi ile bakır ve mamülleri sanayi Samsun'un sanayisini teşkil etmekte..

İl ekonomisinde büyük etkisi olan tarımsal ürünler ise; buğday, tütün, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, fındık, çeltik ve sebze.

Gastronomi deyince de akla tabiki “Samsun Pidesi” gelmekte. Samsun’dan yolunuz geçerse “Efor Pide”de doğal tahta masalarda gerçek Samsun pidesini tatmanızı öneririm. Benim henüz tatmadığım ama edindiğim bilgilere göre Samsun’un nokul, kıvratma, havuçka, baklalı sarma, simit, kaz tiriti, kaymaklı lokumu da çok meşhur.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 1901 yılında Mutasarraf Hamdi Bey (Paşa) zamanında kurulmuş ve şehrin ekonomisine yön veren en etkin kurum. Benim Samsun’a gittiğim dönem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sn.Rifat Hisarcıklıoğlu’da Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni binası, Samsun Sanayi ve Ticaret Odası ve Samsun Ticaret Borsası’nın ortak hizmet binası, Ramada Plaza by Wyndham Samsun Oteli’nin açılışları, TOGG’u Samsun’lular ile buluşturmak, 19 Mayıs kutlamaları ve çeşitli resmi ziyaretleri için Samsun’daydı. Hiç durmadan Vezirköprü, Hafza, Amasya ve Çorum ile resmi ziyaretlerine devam etti.

Samsun stratejik açıdan da çok önemli bir ilimiz.

Bu noktadaki önemi ve değeri ise; Atatürk’ün milli mücadeleyi buradan başlatmış olması ile ortaya çıkmakta

Mustafa DEMİR / SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Burası “Kurtluluş’un Şehri”...

Samsun’luların benimsediği bu anlatım bence Samsun’a çok yakışıyor. Çünkü “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nda, Atakum Çobanlı İskelesi’nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin izinleri ve destekleri ile hazırlanan konser alanını dolduran “10 Bin Samsun’lu Genç ve Samsun’lu Vatandaşımız”; kutlamadaki coşkusu ile bu tanımı kesinlikle hak ediyor.

10 bin gencin bir arada olduğu bu büyük organizasyonda herkesin emeği çok büyük... Özellikle organizasyonu yöneten; “Empati Organizasyon Yönt.Kur.Bşk. aynı zamanda Samsunspor Derneği Başkan Yardımcısı, TUGİK, ASİYAD, SAMDOD ve ÇARŞAMBALILAR Yönt.Kur.Üyesi ve SAMGİAD 5.Dönem Bşk. olan değerli dostum Savaş Gömeç”in koordine ettiği bu konserde hep birlikte coşkuyla, aynı anda hiçbir taşkınlık, itiş kakış, kavga veya sorun olmadan bu özel günü kutladık.

Türk Polis Teşkilatı…

Bu noktada hem Savaş Gömeç’e hem de gündüz o sıcak ve güneşli, akşam ise yoğun rüzgarlı havada, üstelik deniz kenarında ve bu kadar kalabalık bir kitlenin eğlendiği bir atmosferde hepimizi ve asayişi koruyan, fedakâr, cesur ve vatanperver tüm “Türk Polis Teşkilatı”mıza da tebriklerimi ve takdirlerimi sunuyorum. En büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı…

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan’ımız Sn.Mustafa Demir’i de bir belediye başkanı olarak, gençlere ve halka yakınlığı, samimiyeti, mütavaziliği, vizyonu, böyle güzel gençlik kutlamalarına verdiği destekler, aynı coşkuyu kendisi de taşıyarak, sevgi ve değer ile tüm Samsun’u ve Samsun’lu gençleri en güzel şekilde temsil ve onlara öncülük ettiği için tebrik ederim.

Sabancı Holding- Brisa- Lassa…

Bir tebriği de;

Türkiye’nin saygın ve değerli kuruluşu “Sabancı Holding”e teslim etmek gerekir.

Sabancı Holding’in sadece bir lastik üreticisinden öte, tüm paydaşları, gençler, çevremiz ve doğamız için bir “değer sağlayıcı” konumunda olan Türkiye’nin lastik pazarı lideri ve öncü sanayi kuruluşlarından BRİSA ve yerli ve milli markası LASSA’nın özellikle bir alkışı hak ettiğini düşünmekteyim.

Milli ve özel bayramlarımızda, yerli ve milli bir marka olarak böylesi başarılı bir organizasyonu en önde ve bizzat organize etmesi; lider bir kuruluş olduğunun yegane göstergesi...

Bu anlamda BRİSA Yönt.Kur.Bşk. Sn.Cevdet Alemdar nezdinde tüm Yönt.Kur.Üyelerini, Genel Müdür Sn.Haluk Kürkçü ve onun nezdinde tüm BRİSA ve LASSA Yöneticilerini ve LASSA Karadeniz Bölge Müdürü Sn.Emre Orhan Çanga ve onun nezdinde tüm değerli ekibini ve tüm BRİSA- LASSA çalışanlarını da vizyonları ve emekleri için tebrik ederim.

Samsunlu Gençler ve Samsunlular

En önemli tebriğimi sona bırakmak istedim çünkü bu kadar büyük ve coşkulu bir organizasyonda en güzel ve coşkulu şekilde kutlamaya katılan ve hiçbir sorun, itiş kakış, kavga ya da izdiham oluşturmadan eğlenen tüm “Samsunlu gençleri ve Samsunluları” yürekten tebrik ediyorum.

Özetle;

Gecesini gündüzüne katarak Samsun’u en güzel şekilde temsil eden ve Samsun’un marka değerine değer katan tüm Samsunluları en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İyi ki Samsun’a geldim. Ve iyi ki sizleri tanıdım.

Nice güzel organizasyonlarda tekrar buluşmak niyetiyle…

Samsun ve Samsunlulara…

Sevgi ve Selamlarım ile…