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Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler

Güncel 04.01.2021, 09:28
Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler
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Doğal sit alanı olan göl, denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunuyor