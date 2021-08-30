Zaferin 99’uncu yılı Demokrasi Meydanı’nda kutlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yılı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Program saat 20.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yılında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etkinlikler düzenlenecek. Kent Orkestrasının sahne alacağı gecede zaferin kahramanları anılacak. Gerçekleştirilecek etkinlikler saat 20.00’da başlayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramının 99’uncu yılını kutlayacağımız programa tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, zaferin kahramanlarını rahmetle anıyoruz” denildi.