Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu.

Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi’nde arı yetiştiriciliği yapan Selami Kılıç isimli vatandaş, kovanlarına bakmak için gittiğinde yüzlerce arısının telef olduğunu gördü. Kötü bir manzara ile karşılaşan Kılıç, durumu Sakarya Arı Yetiştiriciliği Birliği Ekipleri’ne bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde arıların nosema hastalığından telef olduğunu tespit etti. Yönetim Kurulu üyeleri ile bölgeye gelen Birlik Başkanı Mustafa Ör ise, arı yetiştiricisi Selami Kılıç’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

NOSEMA NEDİR?

Nosema apis adı verilen bir mikroorganizmanın neden olduğu bir hastalıktır. 1909 yılında Alman bilim adamı Enoch Zander, bal arılarının orta bağırsak epitel hücrelerinde enfeksiyon yapan parazite Nosema apis ismini vermiştir. Nosema apis, bal arılarının erişkinlerinde hastalık yapmaktadır. Ergin arıların sindirim sistemi yoluyla hücreye giren sporlar çoğalarak damarları patlatır ve hastalık yaparlar. Hastalık işçi arıların ömrünü kısaltır ve veriminin azalmasına neden olur.

Hastalık, daha çok işçi arılarda görülmektedir. Ancak ana arı ve erkek arılarda bu hastalıktan etkilenirler . Hastalık durumunda ana arının verimi düşer.

Rutubetli yerlerde ve mevsimlerde bu hastalığın görülme ihtimali daha fazladır genellikle rutubetin çok olduğu ilkbahar mevsiminde özellikle üreme döneminde sıkça görülür.

Varroa ile enfekte olan kolonilerin nosemaya yakalanma oranı daha yüksektir.

Havaların uzun süre yağışlı, soğuk sürmesi halinde arılar kovan içinde kalmaktadır. Dolayısıyla kovan dışına dışkılarına bırakamayan arılar kovan içine dışkılarlar. Bu durumda kovan içinde N. apis sporları aşırı artar. Böylece hastalık ortaya çıkar. İklim şartlarının iyi gittiği yıllarda hastalık oranı düşmektedir

Parazit her tür hava şartlarında yaşayabilir. Spor arı dışkısında 2 yıl , balda ve ölü arı da 1 yıl , toprakta ise 44- 71 gün canlı kalabilir.

Hastalığa yakalanmış kolonilerde davranış değişimi ve hızla yaşlanma görünür . Nosemaya yakalanmış arılar dışarı pisliği taşıyamadıkları için, dışkılarını çerçeve ve peteklerin üzerine bırakırlar.