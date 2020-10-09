Yüz yüze eğitim döneminde alınacak tedbirler görüşüldü

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yüz yüze eğitim döneminde alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya başkanlık etti.

12 Ekim Pazartesi günü belirli kademelerle başlayacak olan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Yüz Yüze Eğitim döneminde korona virüs salgınına karşı okullardaki tedbirlerin ele alındığı toplantı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcıları Ersin Emiroğlu ve Murat Karasu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Albay Aydın Kutlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantıda, uzaktan eğitim sürecinin ardından başlayacak olan yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için yapılan hazırlıklar ve faaliyetler görüşüldü.

Salgın önlemleri kapsamında ilk olarak 21 Eylül’de ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 12 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitim alacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin haftanın iki günü okula gideceklerini ve okulda kalış sürelerinin kısa tutulacağını belirterek okullardaki hazırlıklar ve son durum hakkında bir de sunum yaptı. Okul öncesi ve birinci sınıflar ile ilgili değerlendirmelerin de ele alındığı toplantıda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarının yanı sıra, meslek liselerinin uygulama derslerinin planlaması, korona virüs salgın döneminde eğitim paydaşlarına yönelik yapılan eğitimler, EBA’ya erişimi olmayan öğrencilere yönelik hizmet veren Mobil EBA Destek Araçlarının faaliyetleri de görüşüldü.

Yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tüm kurumlarımızın üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğine işaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, tüm öğrenciler ile eğitimcilerimize sağlıklı ve başarılı bir dönem geçirmeleri temennisini de dile getirdi.