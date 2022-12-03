Yürürken bir anda yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolda yürüdüğü esnada kalp krizi geçiren 74 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akyazı İnönü Mahallesi 7001 Sokak’ta meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Kenan Kanmaz (74) aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kanmaz’ın yardımına esnaf ve vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kanmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.