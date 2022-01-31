Yunus Emre Mahallesi’ne bin 200 metrelik yeni altyapı hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Yunus Emre Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar ile bölgeye bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı kazandıracak. Çalışmalar sonucunda 400 metrelik kısmı tamamlanan proje sayesinde bölge uzun yıllar boyunca sağlam kanalizasyon altyapısına sahip olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı yatırımlarını şehrin her noktasında sürdürüyor. Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye uzun yıllar sorunsuz bir şekilde hizmet verecek bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı kazandırılacak. Yapımına başlanan projede çalışmalar tamamlandığında ise atık suların bir damlası dahi doğaya karışmadan sorunsuz bir şekilde bölgeye hizmet veren arıtma tesisine iletilecek. Çalışmalar kapsamında 400 metrelik kısmı tamamlanan altyapı hattının geri kalan 800 metrelik kısmında çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen yeni hat ile Sakarya’nın güçlü altyapı ağı bin 200 metre daha genişlemiş olacak.

Altyapı çalışmaları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bölgenin altyapı ağını genişletecek çalışmalarımız ile uzun yıllar boyunca atık suları sorunsuz bir şekilde arıtma tesislerimize taşıyacağız. Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır bir şekilde taşıdığımız atık suları arıtarak en temiz haliyle tekrardan doğaya deşarj edeceğiz. Bölgede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarımız neticelendiğinde Yunus Emre Mahallesi’ne kazandıracağımız hat gelecekte de vatandaşlarımıza hizmet edecek” ifadeleri kullanıldı.