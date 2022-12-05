Yunus Emre Enstitüsü Başkanı SUBÜ Konuşmaları’nda

SUBÜ Konuşmaları’nın 39’uncu konuşmacısı ‘Dünyada Türk Kültürünün Tanıtımı ve Yurt Dışı Eğitim Kurumları’ başlıklı söyleşiyle Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 39’uncu konuşmacısı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş olacak. ‘Dünyada Türk Kültürünün Tanıtımı ve Yurt Dışı Eğitim Kurumları’ başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü SUBÜ İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Halid Özgür gerçekleştirecek. Söyleşide Yunus Emre Enstitüsü’nün etki alanı, faaliyetleri, Türk kültürünün tanıtımına sağladıkları katkılar ve çalışmalar ile yurt dışında bulunan eğitim kurumlarının önemi üzerinde durulacak. 7 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek söyleşi, üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak.