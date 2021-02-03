Yüksekliği hesaplayamayan tır beton üst geçide çarptı

Sakarya D-100 Karayolu’nda konteyner yüklü tır beton üst geçide çarptı. Yüzlerce aracın geçtiği noktada tahribatın ufak çapta olması facianın önüne geçti.

Kaza, D-100 Karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi geçişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara yönünde seyir halinde olan 47 PS 056 plakalı konteyner taşıyan tırın sürücüsü, üst geçidin altından geçtiği sırada yüksekliği hesap edemedi. Çekici bölümüne yüklendiğinde 4 buçuk metrenin üzerine çıkan vagon yükü, üst geçidin kolonlarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçitte, yıkıma neden olacak bir hasarın oluşmaması faciayı önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği bir süreliğine durdurdu. Konteynır yüklü tır, daha sonra kontrollü bir şekilde olay yerinden alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.