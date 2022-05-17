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Yola bırakılan 5 kedi yavrusuna duyarsız kalmadı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolda gördüğü 5 yavru kediyi hayvan barınağına götürdü.
SAKARYA 17.05.2022, 15:34
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolda gördüğü 5 yavru kediyi hayvan barınağına götürdü.
Karasu - Kocaali yolu üzerinde kutunun içerisine koyularak yola bırakılan 5 yavru kedi duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtarıldı. Yoldan geçtiği esnada kedileri gören vatandaş, yavruları alarak barınağa götürdü. Karınları da doyurulan yavru kedilere barınakta sahip çıkıldı.